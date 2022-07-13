Sosyal medyada artık milyonlarca takipçisi olan kadınlar, geçmişte tecrübe ettikleri duygusal istismarı anlattılar. "Pis göçmen" diye seslenilen bir modelden, büyürken ırkçı tacizlere uğramış bir anneye hikayelerini paylaşan ünlü güzeller deneyimlerini anlattılar.

Kuğuya dönen çirkin ördek yavruları anlattı! ''İnsanlar küçükken çirkin olduğumuz için bizi yargıladı ama şimdi...''

Poppyolive Poppyolive isimli 20 yaşındaki TikTok yıldızı, daha önce de dönüşümünü paylaştığı gönderisiyle viral olmuş ve manşetlerde yerini almıştı. Ergenlik dönemindeki görünümü yüzünden herkesin onunla arkadaşlık etmeyi reddettiğini ve yalnızlık çektiğini anlatan genç kız "Ancak parladığımda erkekler bana ciddi bir şekilde çıkma teklif etmeye başladı ve ben bunun bir şaka olduğunu düşündüm… Bu sebeple çok şey kaçırdım.'' diye anlattı.

Chanel Bristol'de melez ve doğal bir kızıl olarak zorlu bir şekilde yetiştirilen Chanel, büyürken sayısız ırkçı tacize maruz kaldığını anlattı. Hem bir afro olmanın hem de kızıl olmanın getirdiği yoğun ırkçılıkla mücadele eden genç kadın “Annem ve babamla bir dükkana girdiğimde bir yabancı gelip istediği gibi saçıma dokunabilirdi. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez" diye anlattı. Şimdi 28 yaşında olan Chanel Rihanna'nın Savage X Fenty iç çamaşırı serisi için modellik yapıyor.

Monica Huldt Monica Huldt şimdi milyonlar kazanan bir model ama hala okul günlerinin travmasını taşıyor. Büyürken tecrübe ettiği zorbalığın kokrunç olduğunu anlatan ve sırf bu yüzden yeme bozukluğu geliştirdiğini söyleyen Huldt, bu zorbalığın evini tahrip etmeye kadar vardığını anlattı. Beş yaşında Polonya'dan İsveç'e taşınan ve ırkçı eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Huldt çilesinin 12 yaşında başladığını, sınıf arkadaşlarının ona çıkma teklif edip kabul ettiğinde bunun bir şaka olduğunu ve ne kadar çirkin olduğunu belirttiklerini söyledi. Aynı zamanda yıllarca “pis göçmen” olarak da adlandırıldı ve sınıfta geçirdiği zamanın “korkunç ve aşağılayıcı” olduğunu belirtti. Monica daha sonra intihara teşebbüs etti ve öğün atlamaya başladı. Ama şimdi mutlu bir evliliği var ve mankenlik kariyeri sayesinde bir servet kazanıyor.

Daisy ve Dolly Simpson Yetişkin içerik modelleri Daisy ve Dolly Simpson, müstehcen fotoğraflarıyla ayda 10.000sterlin kazanıyorlar. Okul yıllarında maruz kaldıkları zorbalık sebebiyle ciddi düzeyde etkilenen ikili o zamandan beri estetik ameliyatlara 140.000 sterlin harcadıklarını anlattı. İkisi de beyaz saçlı doğmuştu. İnsanlar onları albino sanıp büyükanne derlerdi. Beyaz saçları, kaşları ve kirpikleri vardı. Dolly ''Hayatımız boyunca zorbalığa uğradık ama geçirdiğimiz büyük ameliyatlar bu güvensizlikleri düzeltti." diye açıkladı. “Vücudumu artık yaşamak için göstermem ironik” diye ekleyen genç kadın eski bir öğretmeninin müstehcen içerikler için kanalına abone olduğunda yaşadığı şoku da anlatmadan edemedi.