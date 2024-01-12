Kumar makinesinin önünde kalp krizi geçirip yere yığıldı! Yardım bile etmeden kazandığı parayı çalıp kaçtı

Olayı tam olarak hatırlamadığını ancak hırsızın o durumda kendisinden para istemesi halinde zaten vereceğini söyleyen Purtill, "Sadece yere düştüğünü hatırlıyorum. Sanırım bileti makineye koymadan önce dengemi kaybettim. Çaresizlikten ona parayı verirdim. Bana yardım etmemesi büyük bir acımasızlık" dedi.