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    4. Kumar makinesinin önünde kalp krizi geçirip yere yığıldı! Yardım bile etmeden kazandığı parayı çalıp kaçtı

    Kumar makinesinin önünde kalp krizi geçirip yere yığıldı! Yardım bile etmeden kazandığı parayı çalıp kaçtı

    12.01.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Brisbane bölgesindeki yerel bir barın kumar makinesi önünde oyun oynayan 80 yaşındaki Thomas Purtill isimli bir adam kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Purtill'in yere yığıldığını gören yoldan geçen bir adam ona yardım etmek yerine kumar makinesinden kazandığı paranın biletini almayı seçti. Bileti makineye koyan adam 160 sterlinlik (yaklaşık 6 bin 149 TL) ödülü alarak olay yerinden uzaklaştı.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Brisbane bölgesinde kaydedilen bir hırsızlık vakası ülke gündemine yerleşti. Emekli maaşını aldıktan sonra yerel bir barda eğlenmeye giden 80 yaşındaki Thomas Purtill isimli bir adam o anda fenalaşarak yere yığıldı.

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    7 News'in haberine göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yerde yatan Purtill'in yanına bir başka adam geldi ve önce endişeli bir şekilde ona baktı. Ardından ise yaşlı adamın kumar makinesinden kazandığı ödülü alarak hızla uzaklaştı.

    Olayı tam olarak hatırlamadığını ancak hırsızın o durumda kendisinden para istemesi halinde zaten vereceğini söyleyen Purtill, "Sadece yere düştüğünü hatırlıyorum. Sanırım bileti makineye koymadan önce dengemi kaybettim. Çaresizlikten ona parayı verirdim. Bana yardım etmemesi büyük bir acımasızlık" dedi.

    Yaşlı adam olaydan sonra 2 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Yaşadığı olayın kendisinde psikolojik olarak travma yarattığını söyleyen adam, gördüğü inanılmaz muamele ve personelin çalınan kazancını geri ödemeyi teklif etmesinden sonra insanlığa olan inancının yeniden kazanıldığını dile getirdi.

    Kumar makinesinin önünde kalp krizi geçirip yere yığıldı! Yardım bile etmeden kazandığı parayı çalıp kaçtı

    Kumar makinesinin önünde kalp krizi geçirip yere yığıldı! Yardım bile etmeden kazandığı parayı çalıp kaçtı
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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kumar
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