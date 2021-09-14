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Künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri neler?

14.09.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan künefe yapılması istendi. Sevilen yarışmanın yeni bölümü sonrası künefe tarifi merak ediliyor. Anavatanı Hatay olan künefe, kadayıf ya da tel kadayıf, un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen bir tatlıdır. Peki künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Sevilen yarışma MasterChef'in yeni bölümü sonrası künefe tarifi araştırılmaya başlandı. Hatay'a özgü tariflerden olan künefe için pek çok farklı malzeme gerekmekte. Peki künefe nasıl yapılır?

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Ülkemizin sevilen şerbetli tatlılarından olan künefe tarifi MasterChef yeni bölümü sonrası merak ediliyor. TV8'in sevilen programı MasterChef'te bugün yarışmacılardan künefe yapmaları istendi.
Yapılışı sırasında kullanılan özel peyniri ile diğer tatlılardan ayrılan ve Hatay başta olmak üzere başka illerde yapılan künefe için malzemeler şunlar:

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
200 gram tuzsuz Antakya peyniri (ya da dil peyniri) 300 gram tel kadayıf 150 gram tereyağı
Şerbeti İçin: 1 yemek kaşığı limon suyu 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su

KÜNEFE TARİFİ...

KÜNEFE TARİFİ...
Öncelikle sıcak künefenin üzerine gezdireceğiniz soğumuş şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu tencereye alın. Ocağa aldığınız şerbet karışımını aralarda karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Daha sonra yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için ise bir kenarda bekletin. Tel kadayıfı geniş bir kaba alın. Elinizle tel tel açıp küçük parçalar şekline getirin. Erittiğiniz tereyağını katın ve kadayıf tellerini açmaya devam ederek tereyağını kadayıflara yedirin. Pişirme işlemini yapacağınız küçük boy yuvarlak tepsileri ya da tavayı tereyağıyla yağlayın. Tereyağlı kadayıf karışımının yarısını pişirme tepsisinin tabanına bastırarak döşeyin. Ardından suyunu süzdürdükten sonra rendelenmiş tuzsuz Antakya peynirini kadayıfların üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin. Kalan tereyağlı kadayıf karışımıyla peynirlerin üzerini bastırarak kaplayın. Sonra künefe tepsilerini ocağın üzerine alın. Tepsiyi ocak üzerinde gezdirerek künefeyi kısık ateşte pişirin. Taban bölümü renk alan künefeyi, geniş bir tabak yardımıyla ters çevirerek tekrar ocağa alın. Aynı şekilde pişirerek diğer tarafının da kızarmasını sağlamalısınız. Ocaktan almak üzere olduğunuz nar gibi kızaran künefenin üzerine ılık şerbeti gezdirdikten sonra künefeyi ocaktan alın. Kısa bir süre dinlenmiş olan ve şerbetini çeken künefeyi, dilimleyin ve isteğinize göre sıcak veya ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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