Künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri neler?

KÜNEFE TARİFİ...

Öncelikle sıcak künefenin üzerine gezdireceğiniz soğumuş şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu tencereye alın. Ocağa aldığınız şerbet karışımını aralarda karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Daha sonra yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için ise bir kenarda bekletin. Tel kadayıfı geniş bir kaba alın. Elinizle tel tel açıp küçük parçalar şekline getirin. Erittiğiniz tereyağını katın ve kadayıf tellerini açmaya devam ederek tereyağını kadayıflara yedirin. Pişirme işlemini yapacağınız küçük boy yuvarlak tepsileri ya da tavayı tereyağıyla yağlayın. Tereyağlı kadayıf karışımının yarısını pişirme tepsisinin tabanına bastırarak döşeyin. Ardından suyunu süzdürdükten sonra rendelenmiş tuzsuz Antakya peynirini kadayıfların üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin. Kalan tereyağlı kadayıf karışımıyla peynirlerin üzerini bastırarak kaplayın. Sonra künefe tepsilerini ocağın üzerine alın. Tepsiyi ocak üzerinde gezdirerek künefeyi kısık ateşte pişirin. Taban bölümü renk alan künefeyi, geniş bir tabak yardımıyla ters çevirerek tekrar ocağa alın. Aynı şekilde pişirerek diğer tarafının da kızarmasını sağlamalısınız. Ocaktan almak üzere olduğunuz nar gibi kızaran künefenin üzerine ılık şerbeti gezdirdikten sonra künefeyi ocaktan alın. Kısa bir süre dinlenmiş olan ve şerbetini çeken künefeyi, dilimleyin ve isteğinize göre sıcak veya ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.