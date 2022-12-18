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Yapsa yapsa o yapar! Lionel Messi Dünya Kupası finalinde kırılması güç bir rekora daha imza attı

18.12.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin'de, Lionel Messi karşılaşmanın 23. dakikasında attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirmeyi başarırken, kırılması güç bir rekora da imza attı. İşte detaylar...

Yapsa yapsa o yapar! Lionel Messi Dünya Kupası finalinde kırılması güç bir rekora daha imza attı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Arjantin ile Fransa Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın henüz 23. dakikasında Messi kullandığı penaltı vuruşuyla takımını öne geçirmeyi başardı.

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olan Lionel Messi attığı bu golle rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Hırvatistan maçında Lothar Matthaus'un en çok Dünya Kupası maçı oynayan oyuncu rekorunu egale eden Messi, Fransa karşılaşmasında da kırılması güç bir rekora imza attı.

SON 16, ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL, FİNAL...

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Lionel Messi, bir Dünya Kupası'nın son 16 turu, çeyrek finali, yarı finali ve finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.

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EN ÇOK MAÇ OYNAYAN OYUNCU

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Öte yandan Dünya Kupalarında 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız Fransa karşılaşmanda da 11'de başlamasıyla en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanının sahibi oldu. Lionel Messi, bir Dünya Kupası'nın son 16 turu, çeyrek finali, yarı finali ve finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.


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