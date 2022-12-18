Arjantin-Fransa maçında Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamadı! Messi ve Mbappe başrolde...

Messi, last dance diyor, Mbappe kupaya uzanmak istiyor! Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadele henüz bitmeden bile rekor kırdı. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en çok izlenen mücadelesi olarak rekor kıran maç dünyanın dört bir yanından takip edildi.
Yaklaşık 688 milyon kişinin takip ettiği mücadele, futbol tarihinin en çok izlenen maçı olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekorun sahibi Arjantin, Fransa maçıyla birlikte rekorunu tazelemiş oldu.
314,6 milyon kişi tarafından izlendi.
322,1 milyon kişi tarafından izlendi.
327,5 milyon kişi tarafından takip edildi.
339,1 milyon kişi tarafından izlendi.
369 milyon kişi tarafından izlendi.