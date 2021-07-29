Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Exxen'de mi olacak?

Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına ve konusunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapan Necati Şaşmaz, kaos yönetimi altında bir ideolojinin bulunduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacakları ile alakalı yeni proje üzerinde çalıştıklarını söylemişti.