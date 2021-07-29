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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Exxen'de mi olacak?

29.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Twitter'da "Kurtlar Vadisi Exxen" tweetlerinin atılmasının ardından, Kurtlar Vadisi'nin Exxen platformunda yayınlanmaya başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi'nin konusuna ilişkin Necati Şaşmaz'dan önemli açıklamalar gelmişti. Şaşmaz, yayın hayatına hazırlanan dizinin konusunun ne olacağına ilişkin konuşmuştu. Twitter'da "Kurtlar Vadisi Exxen" tweetleri atılmasının ardından seyirciler, Kurtlar Vadisi'nin Exxen platformunda yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor?

Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına ve konusunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapan Necati Şaşmaz, kaos yönetimi altında bir ideolojinin bulunduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacakları ile alakalı yeni proje üzerinde çalıştıklarını söylemişti.
Kurtlar Vadisi'nin en geç Ekim 2021'de ATV'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürülmüştü. Böylece dizinin, Show TV ile anlaştığı iddiaları asılsız çıkmıştı.
Aynı zamanda Kurtlar Vadisi için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif yapıldığı söylenmişti.

KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ OLACAK?

KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ OLACAK?
Twitter'da "Kurtlar Vadisi Exxen" tweetleri atılmasının ardından Kurtlar Vadisinin Exxen'de mi olacağı araştırılmaya başlandı.
"Kurtlar Vadisi Exxen" tag'ı, dizinin hayranları tarafından açıldı. Konuya ilişkin Exxen'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz Exxen
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