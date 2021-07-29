Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Exxen'de mi olacak?

Kurtlar Vadisi'nin konusuna ilişkin Necati Şaşmaz'dan önemli açıklamalar gelmişti. Şaşmaz, yayın hayatına hazırlanan dizinin konusunun ne olacağına ilişkin konuşmuştu. Twitter'da "Kurtlar Vadisi Exxen" tweetleri atılmasının ardından seyirciler, Kurtlar Vadisi'nin Exxen platformunda yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.
Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına ve konusunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapan Necati Şaşmaz, kaos yönetimi altında bir ideolojinin bulunduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacakları ile alakalı yeni proje üzerinde çalıştıklarını söylemişti.
Kurtlar Vadisi'nin en geç Ekim 2021'de ATV'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürülmüştü. Böylece dizinin, Show TV ile anlaştığı iddiaları asılsız çıkmıştı.
Aynı zamanda Kurtlar Vadisi için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif yapıldığı söylenmişti.
KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ OLACAK?
Twitter'da "Kurtlar Vadisi Exxen" tweetleri atılmasının ardından Kurtlar Vadisinin Exxen'de mi olacağı araştırılmaya başlandı.
"Kurtlar Vadisi Exxen" tag'ı, dizinin hayranları tarafından açıldı. Konuya ilişkin Exxen'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
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