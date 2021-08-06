Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı ile ilgili az bilinen detay! Gerçekte bakın kimi oynamış?

12 yıl boyunca ekranlarda fırtınalar estiren, her karakteriyle izleyenlerin hafızasına kazınan Kurtlar Vadisi’nde öyle bir karakter vardı ki ölümü ile Türkiye’yi yasa boğmuştu. Bu isim elbette ki Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca’ydı. Peki Süleyman Çakır karakteri ile ilgili az bilinen detayı ve gerçekte kimi oynadığını biliyor musunuz? İşte o bilgiler…

KURTLAR VADİSİ’NİN ÇAKIR’I İLE İLGİLİ HERKESİN BİLMEDİĞİ DETAY

Kurtlar Vadisi’nde ölümü ile tüm Türkiye’yi yasa boğan, adına cenaze törenleri düzenlenen, helvalar dağıtılan Kurtlar Vadisi’nin namı diğer Süleyman Çakır’ı hakkındaki tüm iddiaları, dizinin hayranları için bir araya getirdik. Dizide yalnızca 45 bölüm kalan Süleyman Çakır karakteri, her ne kadar kurgusal bir karakter olsa da gerçek bir ismi oynadığı iddia edilmişti.

Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Süleyman Çakır’ın gerçekte, Alaattin Çakıcı’yla bağdaştırıldığı öne sürülmüştü.

Dizide Süleyman Çakır, her ne kadar mafya rolünde yer alsa da daima mazlumun yanında yer alan ve onların hakkını zalimlere karşı koruyan bir karakter.

Buna karşın Polat Alemdar’ın da gerçekte Abdullah Çatlı’yı oynadığı söylense de tam olarak onu ifade ettiği de söylenemediği için kurgusal bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkmış.