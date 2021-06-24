Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ıydı! İşte ünlü oyuncu Erhan Ufak'ın son hali...

Sevilen dizinin hem 'Güllü Erhan' karakterinin hem de diğer karakterlerinin şimdiki halleri merak ediliyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN GÜLLÜ ERHAN'ININ SON HALİ ŞAŞIRTTI...

İlk bölümü 2003 senesinde yayına giren ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vurmuştu.

İlgi çekici senaryosu ve oyuncuları ile hala sevilen ve o dönemin izleyicileri tarafından günümüzde de takip edilip, eski bölümleri dahi izlenen yapımda, "Güllü Erhan" karakterine hayat veren Erhan Ufak'ın şimdiki hali merak ediliyordu.

KURTLAR VADİSİ İLE TANINDI 5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı.

Ufak, şimdilerde ekranlarda uzak bir yaşam sürüyor ve sosyal medyasında ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.