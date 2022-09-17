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  4. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamadı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamadı

17.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak Türkiye'de tanınan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.
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Mutlu bir evliliği olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.
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Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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kurtlar vadisi
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