Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamadı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.



Mutlu bir evliliği olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.



Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.