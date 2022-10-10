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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kural bozdu! Çocuklarını paylaştı

10.10.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle unutulmaz olan oyuncu Necati Şaşmaz, bu defa özel hayatıyla gündemde. Şaşmaz, büyük oğlunun doğum gününü kutlamak için kural bozarak, oğullarıyla fotoğrafını paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından çocuklarını paylaştı.

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Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.

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OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ

Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.
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"TARİKAT VELİAHTI" İDDİASI

Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.

'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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