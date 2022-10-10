Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kural bozdu! Çocuklarını paylaştı

Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.