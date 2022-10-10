Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kural bozdu! Çocuklarını paylaştı

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından çocuklarını paylaştı.
Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.
Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.
Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.
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