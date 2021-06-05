MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

05.06.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde boşandığı eski eşi Nagehan Kaşıkçı, yaptığı açıklamalar ile gündemde. Kaşıkçı'nın bugün 8 yaşında olan oğullarının tarikatin gelecekteki lideri olarak görüldüğünü açıklamasının ardından çiftin oğulları merak konusu oldu.

'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Söz konusu video gündem oldu.

Bomba iddia: Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyorBomba iddia: Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor

640xauto (2)

"TARİKAT VELİAHTI"

Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.
640xauto (1)

İsmail Saymaz'a konuşan Nagehan Kaşıkçı, oğlunun babaannesi tarafından Kadiri tarikatına götürüldüğünü, bu durumun ayrılık döneminde sürdüğünü ve anne olarak çok kaygılandığını anlattı.

640xauto (3)

"EMİR KİPİYLE KONUŞUYOR, OKUL KURALLARINA UYMUYOR"

Oğlunun tarikattan geldikten sonra kendisine ve evdeki insanlara emir kipinde konuştuğunu, agresifleştiğini, ağlama nöbetine girdiğini, okul kurallarına uymadığını belirtti.

640xauto

Kaşıkçı'nın bu açıklaması gündeme otururken çiftin oğulları da merak konusu oldu. Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde oğluyla yaptığı paylaşımlarla haber olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Tatil paylaşımı! Göğüslerini sadece tülle örttüTatil paylaşımı! Göğüslerini sadece tülle örttü
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.