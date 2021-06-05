'Oğlu tarikatın gelecekteki lideri' iddiasıyla gündemde! İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Söz konusu video gündem oldu.

"TARİKAT VELİAHTI"

Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.



İsmail Saymaz'a konuşan Nagehan Kaşıkçı, oğlunun babaannesi tarafından Kadiri tarikatına götürüldüğünü, bu durumun ayrılık döneminde sürdüğünü ve anne olarak çok kaygılandığını anlattı.

"EMİR KİPİYLE KONUŞUYOR, OKUL KURALLARINA UYMUYOR"

Oğlunun tarikattan geldikten sonra kendisine ve evdeki insanlara emir kipinde konuştuğunu, agresifleştiğini, ağlama nöbetine girdiğini, okul kurallarına uymadığını belirtti.