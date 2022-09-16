Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kuşkonmazlara bakarak geleceği tahmin eden kahin Jemima Packington, Kraliçe’nin ölümünü bilmişti! Yeni kehanetleri gündem oldu

Kuşkonmazlara bakarak geleceği tahmin eden kahin Jemima Packington, Kraliçe’nin ölümünü bilmişti! Yeni kehanetleri gündem oldu

16.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşkonmazları kullanarak geleceği tahmin ettiğini iddia eden Jemima Packington isimli bir kadın “Mystic Veg” ismiyle tüm dünyada popüler olmayı başardı. Kuşkonmazları havaya atan ve düşme şekillerine göre geleceğe yönelik tahminlerde bulunan Packington son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü bilmişti. Packington’un Kral 3. Charles ve Boris Johnson’ın gelecekleri hakkında kehanetleri merak uyandırdı.

Jemima Packington dünyadaki tek Apsaramancer olarak tanınıyor. Bu kendisine ait kuşkonmazları kullanarak geleceği tahmin ettiği anlamına geliyor. Packington dünya olaylarına dair sorular sorarken kuşkonmazları havaya atıyor ve ardından iniş şekillerine göre oları yorumluyor. Daha önceki yıllarda Prens Philip’in ölümün, Theresa May’in Başbaşkan olarak görevden alınmasını ve Prens Harry ile eşin Meghan Markle’in Kraliyet ailesinden ayrılacağını tahmin etmişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2022 yılında öleceğini doğru tahmin eden bir mistik , Kral Charles ve eski Başbakan Boris Johnson'ın geleceği hakkında bazı cesur tahminlerde bulundu.

AYLAR ÖNCESİNDE SÖYLEMİŞTİ

65 yaşındaki kahin Kraliçe’nin ölümünden sadece aylar öncesinde kuşkonmazların kırık bir taç şeklinde yere düştüğünü görmüştü. Kraliyet ailesinin geleceğine dair tahminde bulunan Packington, “Kuşkonmazlardan bazıları kırılmış bir taç şeklini aldı ve bu bana büyük bir Kraliyet üzüntüsü olacağını gösterdi. Kraliçe’nin Liz Truss'u karşılarken çekilmiş fotoğraflarını gördüğümde ne kadar zayıf göründüğünü fark ettim ve arkadaşıma 'artık uzun sürmeyecek' dedim. Kuşkonmaz okumalarımdan sonra ölümünü anladım. Kraliçe’nin büyük hayranıyım ve öldüğüne çok üzüldüm” dedi.

“12 AY İÇİNDE PRENS WİLLİAM DÖNEMİ OLACAK”

“12 AY İÇİNDE PRENS WİLLİAM DÖNEMİ OLACAK”
Kraliçe’nin ölümünden sonra monarşiye dair okumalarına devam ettiğini ifade eden Packington, “Kral 3. Charles’in görevlerinin çoğunu Prens William’a devredeceğini görüyorum. Prens William, Kral’ın birçok görevini devralacak ve bunun yakında, önümüzdeki 12 ay içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. 12 ay içinde Prens William dönemi olacak” diye konuştu.
Packington son olarak ise Boris Johnson’ın beklemedik bir şekilde dönüş yapacağını ve Liz Truss’tan devralarak ikinci kez Başbakan olarak görev yapacağını iddia etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Prens William kehanet kraliçe 2. elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.