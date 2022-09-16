Kuşkonmazlara bakarak geleceği tahmin eden kahin Jemima Packington, Kraliçe’nin ölümünü bilmişti! Yeni kehanetleri gündem oldu

Jemima Packington dünyadaki tek Apsaramancer olarak tanınıyor. Bu kendisine ait kuşkonmazları kullanarak geleceği tahmin ettiği anlamına geliyor. Packington dünya olaylarına dair sorular sorarken kuşkonmazları havaya atıyor ve ardından iniş şekillerine göre oları yorumluyor. Daha önceki yıllarda Prens Philip’in ölümün, Theresa May’in Başbaşkan olarak görevden alınmasını ve Prens Harry ile eşin Meghan Markle’in Kraliyet ailesinden ayrılacağını tahmin etmişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2022 yılında öleceğini doğru tahmin eden bir mistik , Kral Charles ve eski Başbakan Boris Johnson'ın geleceği hakkında bazı cesur tahminlerde bulundu.

AYLAR ÖNCESİNDE SÖYLEMİŞTİ

65 yaşındaki kahin Kraliçe’nin ölümünden sadece aylar öncesinde kuşkonmazların kırık bir taç şeklinde yere düştüğünü görmüştü. Kraliyet ailesinin geleceğine dair tahminde bulunan Packington, “Kuşkonmazlardan bazıları kırılmış bir taç şeklini aldı ve bu bana büyük bir Kraliyet üzüntüsü olacağını gösterdi. Kraliçe’nin Liz Truss'u karşılarken çekilmiş fotoğraflarını gördüğümde ne kadar zayıf göründüğünü fark ettim ve arkadaşıma 'artık uzun sürmeyecek' dedim. Kuşkonmaz okumalarımdan sonra ölümünü anladım. Kraliçe’nin büyük hayranıyım ve öldüğüne çok üzüldüm” dedi.

“12 AY İÇİNDE PRENS WİLLİAM DÖNEMİ OLACAK” Kraliçe’nin ölümünden sonra monarşiye dair okumalarına devam ettiğini ifade eden Packington, “Kral 3. Charles’in görevlerinin çoğunu Prens William’a devredeceğini görüyorum. Prens William, Kral’ın birçok görevini devralacak ve bunun yakında, önümüzdeki 12 ay içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. 12 ay içinde Prens William dönemi olacak” diye konuştu.