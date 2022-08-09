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Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

09.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da bir köyde sağanak nedeniyle sel ve su baskını meydana geldi.

Merkeze bağlı İhsaniye köyünde dolu ve sağanak etkili oldu.

Köydeki bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları ile köy mezarlığının duvarı hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle tahliye etmeye başladı.

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

Kütahya'da sağanak bir köyde su baskınına neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya sağanak

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