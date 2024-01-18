Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'den kaçan vatandaşlarla çalışan Güney ve Kuzey Gelişim Enstitüsü (Sand) tarafından BBC'ye sağlanan 2022 tarihli görüntüler, Kuzey Koreli iki gencin Güney Kore dizisi izledikleri gerekçesiyle 12 yıl ceza aldıklarını gösterdi.
Görüntülerde, 16 yaşında iki gencin kamuya açık bir stadyumda halkın gözleri önünde kelepçelendiği aktarıldı.
Kuzey Kore'de izlenmesi yasak olan Güney Kore dizilerini izledikleri öne sürülen gençlerin 12 yıllık ağır iş cezası aldıkları belirtildi.
Söz konusu görüntülerin, Kuzey Kore vatandaşlarını ideolojik olarak eğitmek için kullanıldığı öne sürülüyor.
BBC kendi internet sitesinde görüntünün ses kayıtlarına yer vermese de videoda "Çürümüş kukla rejimin (Güney Kore) kültürü gençlere bile yayıldı" ve "Henüz 16 yaşındalar ama kendi geleceklerini mahvettiler" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.
Sand yöneticisi Choi Kyong-hui, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin dizilerini ve müziklerini ideolojilerine bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. (AA)