Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

"KENDİ GELECEKLERİNİ MAHVETTİLER"

BBC kendi internet sitesinde görüntünün ses kayıtlarına yer vermese de videoda "Çürümüş kukla rejimin (Güney Kore) kültürü gençlere bile yayıldı" ve "Henüz 16 yaşındalar ama kendi geleceklerini mahvettiler" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.