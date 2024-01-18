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    4. Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

    Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
    18.01.2024 19:37 | Son Güncelleme:
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    Kuzey Kore'de iki genç, Güney Kore dizisi izledikleri için kamuya açık bir stadyumda halkın gözleri önünde cezalandırıldı. Gençlerin 12 yıllık ağır iş cezası aldıkları belirtildi. Videoda "Çürümüş kukla rejimin (Güney Kore) kültürü gençlere bile yayıldı" ve "Henüz 16 yaşındalar ama kendi geleceklerini mahvettiler" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

    BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'den kaçan vatandaşlarla çalışan Güney ve Kuzey Gelişim Enstitüsü (Sand) tarafından BBC'ye sağlanan 2022 tarihli görüntüler, Kuzey Koreli iki gencin Güney Kore dizisi izledikleri gerekçesiyle 12 yıl ceza aldıklarını gösterdi.


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    HER ŞEY HALKIN GÖZLERİ ÖNÜNDE OLDU

    HER ŞEY HALKIN GÖZLERİ ÖNÜNDE OLDU

    Görüntülerde, 16 yaşında iki gencin kamuya açık bir stadyumda halkın gözleri önünde kelepçelendiği aktarıldı.

    12 YIL BOYUNCA...

    12 YIL BOYUNCA...

    Kuzey Kore'de izlenmesi yasak olan Güney Kore dizilerini izledikleri öne sürülen gençlerin 12 yıllık ağır iş cezası aldıkları belirtildi.

    Söz konusu görüntülerin, Kuzey Kore vatandaşlarını ideolojik olarak eğitmek için kullanıldığı öne sürülüyor.

    "KENDİ GELECEKLERİNİ MAHVETTİLER"

    "KENDİ GELECEKLERİNİ MAHVETTİLER"

    BBC kendi internet sitesinde görüntünün ses kayıtlarına yer vermese de videoda "Çürümüş kukla rejimin (Güney Kore) kültürü gençlere bile yayıldı" ve "Henüz 16 yaşındalar ama kendi geleceklerini mahvettiler" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

    Sand yöneticisi Choi Kyong-hui, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin dizilerini ve müziklerini ideolojilerine bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. (AA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Güney Kore Kuzey Kore
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