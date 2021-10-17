Kuzu İncik nasıl yapılır? Kuzu İncik malzemeleri neler?

Kuzu incik yapmaya başlarken öncelikle kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımı ile koparmalı ve elimiz ile aşağı doru çekerek top haline getirmeliyiz. Kuzu incik üzerine sürmek için worchestire sos, bal ve soya sos gerekli. Kuzu incik sosu için ise et suyu, soğan, havuç, pırasa, defne yaprağı ve nişasta gerekli. İşte kuzu incik tarifi...

KUZU İNCİK İÇİN MALZEMELER

*Kuzu İncik *Zeytinyağ Üzerine sürmek için *Worchestire Sos *Bal *Soya Sos Polenta için Malzemeler *Polenta *Sıcak Su *Tereyağ *Parmesan Sosu için gerekli malzemeler *Et Suyu *Havuç *Soğan *Nişasta *Pırasa *Defne Yaprağı

KUZU İNCİK POLENTA NASIL YAPILIR Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak ile koparın. Ardından elinizle aşağı doğru çekerek top haline getirin. Şekil aldıktan sonra haşlayın. Bu esnada sıcak suya polentadan dökün ve yavaş yavaş karıştırın. Polentaya tuz ilave edin. Püre kıvamını aldığında parmesan ve tereyağ ile bağlayın.

Sosunu yapmak için soğan, havuç ve pırasayı kavurun, üzerine et suyunu ilave edin ve 1 adet defne yaprağı koyarak kaynatmaya bırakın. Et suyu kendini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak sos kıvamına getirin.