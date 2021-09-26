Lazanya nasıl yapılır? MasterChef lazanya tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan lazanya yemeğinin tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Lazanya için ayrıca beşamel sos da hazırlanıyor. Peki izleyiciler tarafından araştırılan lazanya nasıl yapılır?

LAZANYA NASIL YAPILIR?

TV8'in sevilen programı MasterChef'in bugünkü bölümünde peynir masterclassı sonrası yarışmacılardan makarna ve lazanya yapmaları istendi. Bu sebeple lazanya tarifi izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

LAZANYA MALZEMELERİ NELER? 1 paket lazanya (yaprak hamur) 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı karabiber 4 adet rendelenmiş domates 2 adet defne yaprağı 1,5 su bardağı bezelye 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 adet soğan (yemeklik doğranmış) 2 adet havuç (küp doğranmış) 400 gramorta yağlı kıyma 2 dişezilmiş sarımsak 2 çay kaşığı tuz

Beşamel sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı karabiber 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi 2 yemek kaşığı un 4 su bardağı soğuk süt

LAZANYA TARİFİ... Öncelikle ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Kavrulmuş olan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın. Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ilave edin ve iç harcını pişirmeye devam edin. Beşamel sosu hazırlamak için ise tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana dek kavurun. Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekmektedir. Bu sebeple çok kıvamlı olmamasına özen göstermelisiniz.