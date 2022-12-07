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Leydi Victoria Hervey hayal gücüne yer bırakmadı!

07.12.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leydi Victoria Hervey, kıskanılacak figürünü sergilemekten korkacak biri değil. Hervey , güneşli Florida'da da mavi gökyüzünün tadını çıkarmak için Miami'deki sahile gitti. Ünlü sosyetik güzel, sahilde kendisini çeken paparazzilere aldırış etmedi.

46 yaşındaki sosyetik isim Leydi Victoria Hervey, Atlantik Okyanusu'na daldıktan sonra bir Bond kızına benziyor.

SOSYETİK GÜZEL HAYAL GÜCÜNE YER BIRAKMADI

Sarışın güzel, metalik pembe rengi bikinisiyle hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Parlayan bronzABD'de yirmi yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra Londra'ya geri dönen Lady Victoria, Daily Mail'e yaptığı açıklamada; "Los Angeles'taki bütün arkadaşlarım, orası bir bok gibi olduğu için ayrıldı. 

Evden çıkmasan çok güzel ama çıkar çıkmaz evsiz, çatlak kafalı ve yarı çıplak, dişsiz kadınların sana bir şeyler fırlattığını görüyorsun."luğunu tamamlamak için güneş ışığını içinize çeken Hervey, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaliforniya şehrinin artık güvenli olmadığını hissettiğini de sözlerine ekledi.

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