Leydi Victoria Hervey hayal gücüne yer bırakmadı!

46 yaşındaki sosyetik isim Leydi Victoria Hervey, Atlantik Okyanusu'na daldıktan sonra bir Bond kızına benziyor.
Sarışın güzel, metalik pembe rengi bikinisiyle hayal gücüne çok az şey bıraktı.
Parlayan bronzABD'de yirmi yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra Londra'ya geri dönen Lady Victoria, Daily Mail'e yaptığı açıklamada; "Los Angeles'taki bütün arkadaşlarım, orası bir bok gibi olduğu için ayrıldı.
Evden çıkmasan çok güzel ama çıkar çıkmaz evsiz, çatlak kafalı ve yarı çıplak, dişsiz kadınların sana bir şeyler fırlattığını görüyorsun."luğunu tamamlamak için güneş ışığını içinize çeken Hervey, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti.
Kaliforniya şehrinin artık güvenli olmadığını hissettiğini de sözlerine ekledi.