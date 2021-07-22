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Leyla ile Mecnun'un 'Leyla'sı Deniz Işın: "Gülüşüm bana oksijen"

22.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat veren Deniz Işın Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı özçekim ile doğallığını gözler önüne serdi. 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Exxen platformunda yer alacak olan Leyla ile Mecnun projesinde "Leyla" karakteri ile izleyicilerle buluşacak.

29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın; Sefirin Kızı ve Masumiyet isimli dizilerle ekranlara gelmişti. Uzun süredir beklenen Leyla ile Mecnun dizisi, Exxen platformu için çekilecek. Seyirciler tarafından merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinde "Leyla" karakterini canlandıran Işın'ın Instagram'a attığı son paylaşım görenleri büyüledi.

Deniş Işın Instagram paylaşımıyla beğenileri üzerine topladı

29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, "deniz.isin" kullanıcı adı ile Instagram hesabından attığı hikayesinde doğal halini gözler önüne serdi.
Özçekimini paylaşan Işın fotoğrafın altına, "Gülüşüm bana oksijen" notunu düştü.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

DENİZ IŞIN KİMDİR?
28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın 29 yaşında. Işın, Türk dizi oyuncusudur.
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü tamamladı. Ardından Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

DENİZ IŞIN DİZİLERİ

DENİZ IŞIN DİZİLERİ
2019'da yayınlanan "Her Yerde Sen" adlı dizide "Merve Mutlu" karakterine hayat verdi. 2019'da dijital mecrada yayınlanmaya başlayan "Atiye" dizisinde ise yardımcı karakter olarak rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
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