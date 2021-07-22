Leyla ile Mecnun'un 'Leyla'sı Deniz Işın: "Gülüşüm bana oksijen"

29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın; Sefirin Kızı ve Masumiyet isimli dizilerle ekranlara gelmişti. Uzun süredir beklenen Leyla ile Mecnun dizisi, Exxen platformu için çekilecek. Seyirciler tarafından merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinde "Leyla" karakterini canlandıran Işın'ın Instagram'a attığı son paylaşım görenleri büyüledi.