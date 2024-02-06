Lisa Ann gittiği komedi şovunda tutuklandı! Yaka paça gözaltına alınırken 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırdı

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken görüntülerin sonrasında kendisini kelepçeleyerek dışarı çıkaran dört polis memuruna seslenen Ann, X'ten yaptığı paylaşımında, "Bu gece Matt Rife gösterisinden telefonumu kullandığım gerekçesiyle kelepçelenerek çıkarıldım. Telefonumu kullanmamıştım. Sadece gösterinin tadını çıkarıyordum. 45 dakika kelepçeli kaldım, ambulansa gönderildim ve serbest bırakıldım. Bu arada dört gözle beklediğim gösteriyi kaçırdım" dedi.



