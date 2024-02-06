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    4. Lisa Ann gittiği komedi şovunda tutuklandı! Yaka paça gözaltına alınırken 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırdı

    Lisa Ann gittiği komedi şovunda tutuklandı! Yaka paça gözaltına alınırken 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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    Podcast sunucusu ve eski yetişkin film oyuncusu Lisa Ann, komedyen Matt Rife'ın New York Radio City Music Hall'daki gösterisini izlemeye gitti ve geceyi kelepçeli olarak sonlandırdı. Görüntüler kısa sürede X'de yayıldı. Tutuklandığı sırada Ann'ın 'Ben hiçbir şey yapmadım' diye bağırdığı duyuldu.

    Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken görüntülerin sonrasında kendisini kelepçeleyerek dışarı çıkaran dört polis memuruna seslenen Ann, X'ten yaptığı paylaşımında, "Bu gece Matt Rife gösterisinden telefonumu kullandığım gerekçesiyle kelepçelenerek çıkarıldım. Telefonumu kullanmamıştım. Sadece gösterinin tadını çıkarıyordum. 45 dakika kelepçeli kaldım, ambulansa gönderildim ve serbest bırakıldım. Bu arada dört gözle beklediğim gösteriyi kaçırdım" dedi.

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    GÖRGÜ TANIKLARI BAŞKA KONUŞTU

    51 yaşındaki dünyaca ünlü isim görgü tanıkları tarafından çekilen videoda elleri kelepçeli bir şekilde götürülürken 'Ben yanlış bir şey yapmadım. Telefonuma dokunmadım. Matt Rife'ı görmek istiyorum çünkü o benim arkadaşım" dedi.

    Gösteride Ann'ın tutuklandığı anlara şahit olan bir kişi ise, "Rahatsız edici olduğu için salondan çıkartıldı. Düzeni bozacak şekilde hareket ediyordu. Durmadan ses çıkartıyordu ve polis geldiğinde onları tekmeleyecek kadar ileri gitti" diye konuştu.

    Ann'a ilişkin yapılan polis açıklamasında dünyaca ünlü ismin 45 dakika kelepçeli bir şekilde ambulansta bekletilerek ifadesinin alındığı söylendi. 45 dakikanın ardından ise ünlü isim serbest bırakıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lisa Ann
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