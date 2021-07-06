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  4. Lizzo'ya bikinisi dar geldi! Neredeyse yok

Lizzo'ya bikinisi dar geldi! Neredeyse yok

06.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Time dergisinin 'eğlence dünyasında yılın kişisi' (entertainer) olarak seçtiği Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde görüntülendi.

Beden olumlamasıyla ünlü rap şarkıcısı Lizzo, Amerika'nın bağımsızlığını kutlamak için arkadaşlarıyla teknede parti verdi.

Ünlü isim teknede bedenine küçük gelen yeşil bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Arkasını döndüğünde neredeyse yok gibi olan bikinisiyle paparazzilere yakalanan Lizzo, fotoğrafının çekilmesine aldırış etmeden eğlenmesine devam etti.
Lizzo, geçtiğimiz aylarda müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ"
Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi.
Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Lizzo
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence kadın bikiniye bol gelmiş..

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