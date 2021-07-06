Lizzo'ya bikinisi dar geldi! Neredeyse yok

Beden olumlamasıyla ünlü rap şarkıcısı Lizzo, Amerika'nın bağımsızlığını kutlamak için arkadaşlarıyla teknede parti verdi.

Ünlü isim teknede bedenine küçük gelen yeşil bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Arkasını döndüğünde neredeyse yok gibi olan bikinisiyle paparazzilere yakalanan Lizzo, fotoğrafının çekilmesine aldırış etmeden eğlenmesine devam etti.

Lizzo, geçtiğimiz aylarda müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.

"KABULLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ" Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi.