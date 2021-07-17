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Lokum gibi yumuşak et pişirmenin püf noktaları ve tarifi! Kurban etini yumuşak ve lokum gibi pişirmenin yöntemi

17.07.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala lokum gibi yumuşak et pişirmenin yöntemleri araştırılıyor. Lokum gibi et pişirmenin birçok yöntemi bulunuyor. Bu yöntemler arasında etin doğru kesimi, süresi, marine edilmesi, limon veya sirke kullanması gibi pratik öneriler yer alıyor. İşte lokum gibi yumuşacık et pişirmenin yolları...

Eti kızartmak istiyorsanız ızgara, sulu yemekte yapmak istiyorsanız güveç kullanabilirsiniz. Etin lokum gibi yumuşak olması için nasıl pişeceği, yemeğe göre hangi etin tercih edileceği ve pişirme süresi gibi detaylar vardır. Lokum gibi et pişirmek için tüm bunların doğru bir şekilde ayarlanması gerekir.

Lokum gibi et nasıl pişirilir?

Etin; zeytinyağı, baharatlar ve sütle marine edilmesi gerekir. Süt ile yapılan marine, etin yumuşamasını sağlar. Marine süresi en az 2 saat olmalıdır.
Sık yapılan hatalardan birisi de etin dolaptan alındığı anda pişirilmeye başlanmasıdır. Eti dolaptan aldığınız anda pişirmemeye özen göstermelisiniz. Etin oda sıcaklığına gelmesi için beklemelisiniz.
Eti fırında pişirecekseniz bunun öncesinde tavada bir süre pişirin. Ardından etinizi fırına koyabilirsiniz. Bu işlem sonucunda etinizin daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz.

SİRKE VEYA LİMON

SİRKE VEYA LİMON
Eti lokum gibi pişirmenin diğer yolu da sirke kullanmaktır. Et piştiği esnada üzerine birkaç damla üzüm veya elma sirkesi serpin. Sirkeden hoşlanıyorsanız onun yerine limon suyu da kullanabilirsiniz.
Etinizi kızartma yapmak istiyorsanız tavayı ya da ızgarayı yeterince kızartın. Eğer yeterince kızmamış tavada etinizi yapmaya çalışırsanız et kuru olabilir.
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Kurban Bayramı et pişirme yöntemleri
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