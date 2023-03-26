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Maç bitti, yöneticiler hakeme saldırdı! Polis müdahale etti

26.03.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi Yarı Final müsabakasında Aday Yapı Eflanispor ile Rüzgarlıspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada yenilen takımın yöneticileri ve futbolcuları, hakemlere saldırdı. İşte detaylar...

Karabük’te, Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi Yarı Final müsabakasında Aday Yapı Eflanispor ile Rüzgarlıspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Rüzgarlıspor, Aday Yapı Eflanispor'u 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Maçın bitiş düdüğünün ardından Aday Yapı Eflanispor yönetici ve bazı futbolcuları hakemin üzerine yürüdü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, hakemleri soyunma odasına götürmeye çalışırken, bazı yöneticiler hakeme saldırdı.

İKİNCİ KEZ SALDIRDILAR

İKİNCİ KEZ SALDIRDILAR

Hakemlerin soyunma odasına geçmesinin ardından yöneticiler bu kez de soyunma odasının girişinde saldırıda bulundu. Polisin müdahalesinin ardından bir süre sonra gerginlik yatıştırıldı.

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