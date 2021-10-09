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Madonna canlı yayında kalçasını göstermek için masaya atladı

09.10.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’a katıldı. 63 yaşındaki şarkıcı programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketi çıkarıp üzerini örttü.

Madonna geçtiğimiz gece Jimmy Fallon’un sunduğu The Tonight Show programına katıldı. 63 yaşındaki şarkıcı programın ilerleyen dakikalarında bir anda sunucunun masasının üstüne atlayarak eteğini kaldırdı.

MADONNA CANLI YAYINDA KALÇASINI AÇTI

Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu Jimmy Fallon, ceketini çıkararak Madonna’nın üzerini örtmeye çalıştı.
63 yaşındaki şarkıcı, Madame X belgeselini tanıtmak için Jimmy Fallon’un konuğu olarak programa çıktı. Madonna’nın ilerleyen dakikalarda yaptığı hareketler hem stüdyodaki konukları hem de sunucuyu hayrete düşürdü.
Jimmy Fallon, Madonna’ya belgeseli izleyenlerin ne bulacağını sorması üzerine sanatçı, "Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum." dedi.
Madonna sözlerine şöyle devam etti: "Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum."
Madonna aniden koltuğundan kalktı ve sunucunun masasına doğru ilerledi.
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