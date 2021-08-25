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Mahkemeye başvuran Kanye West resmen adını değiştiriyor

25.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, kendisine seçtiği yeni adı mahkemeden onaylatmak için başvuru yaptı.

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West adını değiştirmeye çalışıyor. 44 yaşındaki ünlü yıldız, bunun için mahkemeye başvurdu. Tam adı Kanye Omari West olan şarkıcı, adını basitleştirmek, sadece “Ye” olmak istiyor.

YENİ ADINI ONAYLATMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bu, West’in adını değiştirmesiyle ilgili çıkan ilk haber değil. Çünkü şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” demişti. West, şimdi bu adı resmileştirmek istiyor.

KISACA "YE"

KISACA "YE"
2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümü için tanıtımlarını sürdürüyor. Temmuz ayında çıkacağı açıklanan albümün tarihi 6 Ağustos’a ertelenmiş, ancak bu tarihte de çıkmamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni albümü için üst üste lansmanlar yapmaya devam ediyor.
Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan West, albüm etkinliklerine eski eşini de davet ediyor. Şubat ayında bu yana mahkemelik olan ikili, albüm tanıtımlarında bir araya geldi.

KARDASHINA'A ÖZEL ŞARKILAR

KARDASHINA'A ÖZEL ŞARKILAR
West ve Kardashian Mayıs 2014'te, sanatçı ve ünlülerin katılımıyla İtalya'nın Floransa kentinde özel bir törenle evlenmişti. İkili, dostane ilişkilerini sürdürüyor. West'in, yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian'a yazdığı "Sevgilim bana geri dön" benzeri şarkı sözleri yeni albüm tanıtımlarında hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Yeni albümünde yer alan ‘Love Unconditionally’ adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştı.

"AİLEMİ KAYBEDİYORUM"

"AİLEMİ KAYBEDİYORUM"
Şarkının sözlerinde “Ailemi kaybediyorum/Ailemi kaybediyorum/ Ailemi kaybediyorum” satırlarının yanı sıra “Bana bağırıyor/Tatlım nasıl gidebiliyorsun?” sözleri dikkat çekiyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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