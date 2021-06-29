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Maitland Ward, Playboy'la yapacağı projeyi cesur pozlarla duyurdu

29.06.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Disney yıldızı, son yılların popüler yetişkin film oyuncusu Maitland Ward peş peşe yer aldığı projeleriyle hayranlarını şaşırtıyor. Geçtiğimiz aylarda bir komedi dizisinde rol alacağını açıklayan oyuncu şimdi de Playboy'la el sıkıştığını duyurdu.

1993-2000 yılları arasında yayınlanan Disney dizisi Boy Meets World dizisinde boy gösteren Maitland Ward, popülaritesi düşünce porno sektörüne giriş yapmıştı.

44 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı yeni gönderileriyle Playboy'la el sıkıştığını duyurdu.

ABD'li yıldız, Instagram sayfasında Playboy ile birlikte "büyük bir şey" hazırladığını açıkladı. Maitland Ward, geçtiğimiz aylarda hem yapıcılığını hem de başrolünü üstlendiği The Big Time adlı bir komedi dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacağını duyurmuştu.

Maitland Ward minik bikinisiyle poz verdi

Eski Disney yıldızı Maitland Ward, popülaritesi düşünce radikal bir karar alarak yetişkin film sektörüne geçiş yapmıştı.
1993-2000 yılları arasında yayınlanan Boy Meets World dizisinde boy gösteren Maitland Ward, ana akım medyayı bırakıp porno sektörüne girdiği için pişmanlık duymadığını söylese de yakın zamanda bir televizyon dizisinde rol almak için el sıkıştı.
Maitland Ward, bir komedi dizisiyle el sıkıştıktan sonra yeni bir proje için daha hazırlandığını söyledi.
Porno kariyerinin yanı sıra şu anda yakında çıkacak olan komedi dizisi The Big Time'ın yapımcılığını ve başrolünü üstleniyor ve her şeyi anlatan bir anı kitabı yazıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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