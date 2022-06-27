Malezya Başbakanı’nın oğlu Türkiye’de çekilen filmde başrol oynuyor

Türk-Malezya ortak yapımı olan “Bakara” adlı aksiyon filminin çekimleri Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde başladı. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un oğlu Dafi İsmail Sabri’nin başrolünde oynadığı filmin kamera önünde ve arkasında 400 kişilik bir ekip çalışıyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki çekimleriyle birlikte 4 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film, Malezya Başbakanlığı ve Kültür ile Savunma Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Türkiye’de Gaziantep’in yanı sıra Kilis ile Adana’da da çekimleri gerçekleştirilecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Malezyalı yönetmen Adrian Teh oturuyor.

“TÜRK GÖBEĞİ YAPIYORUM”

Film, Amerika’nın 1993’te Somali’nin başkenti Moğadişu’ya düzenlediği akıllara “Kara Şahin Düştü” ifadeleriyle yerleşen baskını konu ediniyor. Filmde, baskın sırasında düşen iki ABD helikopterindeki Amerikalı askerlerin Malezyalı askerler tarafından kurtarılması anlatılıyor.

ABD yapımı “Kara Şahin Düştü” filminde hiç Malezyalılardan söz edilmediğini hatırlatan yönetmen Adrian Teh, Dünya’ya Malezya askerlerinin Amerikalıları kurtardığını anlatmak istediğini söyledi.

Film çekimlerine ilişkin konuşan başrol oyuncusu Dafi İsmail Sabri, ilk defa geldiği Gaziantep’in özellikle yemeklerini beğendiğini belirterek, “Gaziantep’i kesinlikle özleyeceğim. Burayı çok beğendim. Bir dahaki gelişim turistik olacak” dedi. Gaziantep’in coğrafyasının açık hava film platosu gibi olduğunu söyleyen, filmin Türkiye ayağının yapımcılığını üstlenen Emre Oskay’da Malezyalı ortaklarının şehri çok beğendiğini belirtti.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un oğlu oyuncu Dafi İsmail Sabri, Gazianteplilerin misafirperverliğine dikkat çekti. Çekimlerin çok güzel gittiğini paylaşan Sabri, “Burada bizi çok güzel ağırlıyorlar. Çekimlerimiz yoğun ama çok güzel geçiyor. Şimdilik baklavayı denemedim ama kebap gerçekten çok lezzetli. Burada formumu korumaya çok dikkat ediyorum. Ama burada bunu yapmak çok zor. Çünkü yemekler çok lezzetli. Şu an biraz Türk göbeği yapıyorum. Gazianteplilerle aramızda bir dil bariyeri var fakat beden diliyle çok iyi anlaşıyoruz. Çok misafirperverler bizi çok iyi ağırlıyorlar. Arkadaşlarımı da getireceğim. Bol bol gezilecek yer ile yenilecek yemek var” ifadelerini kullandı.