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  4. Marco Verratti ile evlenen ünlü model Jessica Aidi tatilde tüm bakışları üzerine çekti

Marco Verratti ile evlenen ünlü model Jessica Aidi tatilde tüm bakışları üzerine çekti

11.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Marco Verratti ile geçtiğimiz yıl evlenen ünlü Fransız model Jessica Aidi, İbiza'da tatil yaparken görüntülendi. Ümlü model kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

Paris Saint-Germain’in İtalyan yıldızı Marco Veratti, ile geçtiğimiz yıl evlenen ve bitmeyen balayı tatilleri ile uzun süre kamuoyunda yer alan ünlü Fransız manken Jessica Aidi, İspanya'nın İbiza kentinde plajda bikinili görüntülendi.

GÖREN BİR DAHA BAKTI! ÜNLÜ FUTBOLCUNUN MANKEN EŞİ...

Fransız Manken ve sosyal medya Influencerı Jessica Aidi, İspanya'nın İbiza kentinde plajda bikinili görüntülendi.
Renkli bikinisi ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Aidi, bir süre deniz kıyısında serinlemeyi tercih etti.
Örgülü saçları ve vücuduna taktığı aksesuarlarla kusursuz bir görüntü çizen ünlü isim bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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