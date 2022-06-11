Marco Verratti ile evlenen ünlü model Jessica Aidi tatilde tüm bakışları üzerine çekti

Paris Saint-Germain’in İtalyan yıldızı Marco Veratti, ile geçtiğimiz yıl evlenen ve bitmeyen balayı tatilleri ile uzun süre kamuoyunda yer alan ünlü Fransız manken Jessica Aidi, İspanya'nın İbiza kentinde plajda bikinili görüntülendi.

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Fransız Manken ve sosyal medya Influencerı Jessica Aidi, İspanya'nın İbiza kentinde plajda bikinili görüntülendi.

Renkli bikinisi ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Aidi, bir süre deniz kıyısında serinlemeyi tercih etti.