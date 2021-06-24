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Maria Pedraza tatilde! İplerini çözüp bol bol poz verdi

24.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel'de Alison Parker'ı canlandırmasıyla tanınan daha sonra ise Elite dizisinde rol alan Maria Pedraza tatilde yakalandı.

Rol aldığı La Casa De Papel, Elite, Run, Toy Boy gibi yapımlarla tanınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. 25 yaşındaki oyuncunun iki renkli bikinisi dikkat çekti.

Bir ara iplerini çözen Maria Pedraza o halde denize girmeyi de ihmal etmedi.

Genç oyuncunu tatilde sosyal medyası için arkadaşına fotoğraf da çektirdi.

Tatilde bol bol poz verdi

Dinlenmek için Ibiza adasını seçen Maria Pedreza, arkadaşı Juanjo Almeida ile denize girirken görüntülendi.
Üst parçası siyah alt parçası iki renkli bikini giyen Pedreza, bol bol denize girip güneşlendi. Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etse de bu durum onun keyfini kaçırmadı.
1996 yılında dünyaya gelen Maria Pedreza, oyunculuğun yanı sıra balerin olarak da biliniyor. Adını dünyaya Money Heist ve Elite adlı dizilerle duyuran genç oyuncu, İspanya'nın genç kuşak yıldızlarından biri.
Maria Pedraza'nın keşfedilmesi de oldukça ilginç oldu. Instagram paylaşımları sayesinde yönetmen Esteban Crespo'nun dikkatini çekti.
Crespo, ilk filmi Amar'da Pedraza'ya rol verdi. Bu ilk oyunculuk denemesinin ardından da kariyerini bu alanda sürdürmeye başladı Maria Pedraza.
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