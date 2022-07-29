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Marmaris'te orman yangını başladı

29.07.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Marmaris'te orman yangını başladı

- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

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yangın Muğla Marmaris

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