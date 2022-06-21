Marmaris'teki orman yangını

Milli Savunma Bakanlığı ndan alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personeli yangına müdahale için görevlendirdi

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