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Marmaris'teki orman yangını

21.06.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personeli yangına müdahale için görevlendirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

Marmaris'teki orman yangını

- Milli Savunma Bakanlığı, Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personeli yangına müdahale için görevlendirdi

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Milli Savunma Bakanlığı Muğla Marmaris

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