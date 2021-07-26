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MasterChef 26 Temmuz 2021 Acem pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Acem pilavı tarifi...

26.07.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında jüriler, yarışmacılardan İran mutfağına ait Acem pilavı yapmalarını istedi. Bunun ardından MasterChef izleyenleri Acem pilavı tarifini, malzemelerini araştırmaya başladı. Acem pilavı yapmak için kuşbaşı etlerini karıştırarak pişirmelisiniz. Etler pişerken içine, dilimlediğiniz havucu ve soğanı ilave etmelisiniz. İşte Acem pilavı tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında Acem pilavının hazırlanması nedeniyle, Acem pilavı tarifi araştırılmaya başlandı. Acem pilavı yapılırken kuşbaşı etler tavaya alınır, suyunu çekene kadar pişirilir. Ardından dilimlenen soğan ve havuç içerisine ilave edilir. İşte Acem pilavı tarifi...

Acem pilavı malzemeleri

* 3 su bardağı pirinç * 3 diş sarımsak * 1 kg kuşbaşı kuzu eti * 2 orta boy soğan * 1 tatlı kaşığı tuz * 4 adet havuç * 1 çay kaşığı karabiber * 1 çay kaşığı kimyon * 6 su bardağı kaynar su * 1 çay kaşığı zerdeçal * 1 çay kaşığı yenibahar * 1 kase haşlanmış nohut * Bir miktar taze nane ve tuzsuz kavrulmuş fıstık

Acem pilavı tarifi

Acem pilavı tarifi
Kuşbaşı etleri tavaya alıp pişirmeye başlayalım. Etlerin, suyunu çekene kadar pişmesine özen gösterelim. Soğanları yarım ay şeklinde, havuçları ise ince ince doğrayalım. Zeytinyağını koyduğumuz tavaya soğanları koyup kavurmaya başlayalım.
Soğanların kavrulduğu esnada üzerlerine havuçları ilave edelim ve soğan ile havucu kavurmaya devam edelim. Yumuşayan havuçların bir bölümünü, süsleme için ayrı bir kaba alalım. Ardından tavaya pirinci ekleyip biraz daha kavuralım.
Üzerine notunu ve baharatı ekleyip karıştırmaya başlayalım. Sonrasında kaynar suyu ekleyip pilavı pişirelim. Pilav piştikten sonra biraz dinlendirelim. Ardından servis veya kalıp tabağına pilavı alalım, üzerine kavrulmuş etleri ilave edelim. Üzerine bir miktar kavrulmuş tuzsuz fıstık ekleyelim ve nane ile süsleyelim. Afiyet olsun...
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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