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MasterChef ana kadroya kim girdi? Kim kazandı? Yarışmada duygusal anlar: Vefat eden abisinin tişörtüyle geldi!

16.08.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümde, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesi gerçekleşti. Yeni bölümde Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve tezgah başına geçti. Programda yarışmacılardan Nejdet’in yaptığı etkileyici konuşma stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yarışmacı Nejdet Efetürk, abisinin hastalığından söz ederek hayatından vazgeçtiğini anlattı.

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar bugün erik ana ürünü ile en güzel yemeği yapmak için yarıştı. Yarışma sonrası ana kadroya girecek olan 11. isim belli olurken, son bölümde yaşanan duygusal anlar diğer yarışmacı ve şefleri de derinden sarstı. Yarışmacılardan Nejdet Efetürk, vefat eden abisinin hikayesini ve MasterChef’e geliş hikayesini anlattı.

MASTERCHEF'TE DUYGUSAL ANLAR!

“Hayatım boyunca hep tek başına savaşarak buralara geldim ve hayatımda iki tane büyük dönüm noktası oldu. “ şeklinde konuşan Nejdet, “Çok iddialıyım, arkadaşlara başarılar diliyorum ama ben bugün onun için buradayım.” dedi.

RESMİNİ SIRTINA BASTIRDI

RESMİNİ SIRTINA BASTIRDI
Nejdet, abisinin anısına bir arkadaşı tarafından yağlı boya olarak yapılan resmi sırtına bastırdığını söyledi ve abisinin olduğu çizimi taşıyan tişörtünü de gösterdi.
Çizimin onun hayatını anlattığını söyleyen yarışmacı o anları sesi titreyerek anlattı.

"HAYATINDAN VAZGEÇTİ"

"HAYATINDAN VAZGEÇTİ"
“Bendeki azim ve hırs abimden geliyor. Kendisi tekerlekli basketbol İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde oynuyordu. Hırsı kadar gururu da vardı. Gururu hırsına yenik düştü. O yüzden kendisini kaybettik, 27 yaşındaydı henüz.” diyen Nejdet, abisi için “Hayatından vazgeçti” diyerek stüdyoda duygusal anlara neden oldu.
Nejdet, bu üzücü olayın ardından yılmadığı ve mücadeleye devam ederek mesleğini sürdürdüğünü anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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