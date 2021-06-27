"MasterChef Aramsol kimdir, nerelidir?" , "Aramsol üst tura geçebildi mi?" sorularının yanıtı MasterChef seyircileri tarafından araştırılmaya başlandı. Fragmanda ve programda dikkat çeken yarışmacı olan Aramsol Kim Türkiye'ye geldikten sonra 15 kilo aldığını ifade etti. İşte ayrıntılar...

Aramsol Kim kimdir?

MasterChef dün akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yeni sezonu ve yepyeni yarışmacılarıyla seyirci karşısına çıktı. Yeni sezonun fragmanı ve 1. bölümünde Koreli yarışmacı Aramsol Kim renkli karakteriyle dikkat çekti.

Türkiye'ye geldikten sonra 15 kilo aldığını söyleyen Kim "aramsolkim" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. Türkiye'de yaşadığını söyleyen Koreli Kim'in Instagram'daki adı ise Koreli Ahmet Usta.

Aramsol Kim Instagram hesabında genellikle işi ile ilgili paylaşımlar yapmış.

Kuzey Koreli Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021’e katıldı. Kim 29 yaşında ve 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve restoran işletiyor.