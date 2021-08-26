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MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında? Hasan Biltekin kimdir, nereli, mesleği ne?

26.08.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 16 kişilik kadrosunda bulunan ve performansıyla MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden olan Hasan Biltekin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Biltekin dokunulmazlık oyunlarında iki kez üst üste dokunulmaz oldu. İşte merak edilenler...

MasterChef yarışmacılarından olan Hasan Biltekin performansıyla MasterChef 2021'in dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Mavi takımda yarışan Hasan Biltekin, sezonun ilk ve ikinci dokunulmazlığını kazandı. Biltekin yemek sektöründe lise yıllarından beri yer alıyor. İşte merak edilenler...

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin 27 yaşındadır. 184 cm boyundaki Biltekin 78 kilo.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Biltekin liseden beri yemek sektörünün içinde.
Nevşehirli Biltekin, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliği görevini üstleniyor.
Şimdiye dek birden fazla yemek yarışmasında boy gösteren Biltekin söz konusu alanda madalya ve kupa sahibi oldu.
Biltekin MasterChef'e iki kez katıldı. Geçen sene jürilerden 3 evet oyu almıştı. Ancak annesi rahatsızlanmış ve bu durum Biltekin'in yarışmayı bırakmasına neden olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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