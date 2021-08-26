MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında? Hasan Biltekin kimdir, nereli, mesleği ne?

MasterChef yarışmacılarından olan Hasan Biltekin performansıyla MasterChef 2021'in dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Mavi takımda yarışan Hasan Biltekin, sezonun ilk ve ikinci dokunulmazlığını kazandı. Biltekin yemek sektöründe lise yıllarından beri yer alıyor. İşte merak edilenler...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Biltekin liseden beri yemek sektörünün içinde.

Şimdiye dek birden fazla yemek yarışmasında boy gösteren Biltekin söz konusu alanda madalya ve kupa sahibi oldu.

Biltekin MasterChef'e iki kez katıldı. Geçen sene jürilerden 3 evet oyu almıştı. Ancak annesi rahatsızlanmış ve bu durum Biltekin'in yarışmayı bırakmasına neden olmuştu.