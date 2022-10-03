MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"

Yeni genç sevgilisi Pınar Kayabaşı sebebiyle 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef'in iki çocuğu var. Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı.

MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.