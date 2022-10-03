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  4. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"

03.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yıllık evliliğini Pınar Kayabaşı ile ilişkiye başlayınca bitiren MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu kızıyla bir pozunu paylaştı. Kızı yurt dışında olan Somer Şef kızını çok özlediğini söyledi. Somer Şef'in kızını görenler "Aynı babası" yorumları yaptı.

MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni genç sevgilisi Pınar Kayabaşı sebebiyle 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef'in iki çocuğu var. Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı.

Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Şef kızıyla bir pozunu "Çok özlem içerir" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Somer Sivrioğlu ve kızının pozlarına "Kızınız aynı size benziyor", "Aynı babası" yorumları yağdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu Pınar
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