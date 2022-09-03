Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'ye katılan eski yarışmacıları ise hala konuşulmaya devam ediyor. 2020 sezonuna katılan ve marjinal tavırlarıyla dikkat çeken Rıfat Yurttaş ise bunların en başında geliyor.







