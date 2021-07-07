Geçtiğimiz yıl MasterChef'te ter döken ve birçok yarışmacıyı eleyerek şampiyon olan Serhat Doğramacı'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün yarışmaya katılan ismin, 2020'nin şampiyonu Serhat Doğramacı'nın sınıf arkadaşı olduğunu söylemesi ile yeniden merak uyandırdı. Peki MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MasterChef Serhat kimdir?

TV8'in sevilen yemek yarışması 'MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performans şampiyon olan Serhat Doğramacı'nın hayatı merak ediliyor.

Şampiyon isim 24 yaşındadır. Yaklaşık olarak 10 yıldır aşçılık görevini yapmaktadır. Amerika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde mesleğini icra eden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okudu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet ödüle layık görülmüştür.

Doğramacı, yarışmada kendisinden bahsettiği esnada babasının Kerkük annesi ise Yugoslav göçmeni olduğunu die getirmişti.