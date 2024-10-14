MasterChef'te kim elendi? Zübeyde kendi isteğiyle mi gitti? Eleme ardından X'te yorum yağdı

BİLEREK Mİ ELENDİ?

MasterChef Türkiye'den elenen Zübeyde şunları söyledi; "Gerçekten bile isteye yapmadım. Bir şeyler ters gitti, toparlayamadım kendimi. Sağlık mı denir adını koyamadığım geçen hafta başından beri bir şey. Çok haklısınız yapamayacağım bir tabak değildi. Size daha güzel bir tabak getirebilirdim ama o son 10 dakikada dağıldım ve toparlanamadım. Her iki turda da son 10 dakika sanki bir şeyler olmayacağının sinyalini mi verdi bilmiyorum" dedi.