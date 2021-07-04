MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi dikkat çekti! MasterChef için ayağında kundura ile kilometrelerce yürüdü!

Jüri üyelerinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi mesleğinde başarılı isimlerin yer aldığı MasterChef TV8 ekranlarında seyircileri ile buluşuyor. MasterChef yarışmasının iddialı adayı Ozan Gül, jürilere İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Ayağında kundura ile kilometrelerce yürüyen Gül'ün anlattıkları dikkat çekti. İşte detaylar...

İşte MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi...

İddialı yarışmacı Ozan Gül programa "En iyisi nasıl yapılır göstermeye geldim" sözü ile başlangıç yaptı.

Turu geçmek için jürilere Hedikli Sebzeli Düve Kuşgömü hazırlayan Gül, Tokat'tan İstanbul'a geliş sürecini anlattı.

MASTERCHEF İÇİN AYAĞINDA KUNDURA İLE KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ! Tokat'tan İstanbul'a kadar otobüsle geldiğini söyleyen Gül internetten konuma baktığını ve mesafenin 13 km göründüğünü söyledi.

Bunun üzerine kanala yürüyerek gidebileceğini düşünen Gül, 13 km kuş bakışı olduğunu sonradan anladığını ve yolu yürüye yürüye bitiremediğini ifade etti.