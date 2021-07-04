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  4. MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi dikkat çekti! MasterChef için ayağında kundura ile kilometrelerce yürüdü!

MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi dikkat çekti! MasterChef için ayağında kundura ile kilometrelerce yürüdü!

04.07.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef birbirinden renkli yarışmacı adaylarıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi dikkat çekti! Jürilere İstanbul'a geliş sürecini anlatan Gül, program için kilometrelerce yürüdüğünü söyledi. İşte ayrıntılar...

Jüri üyelerinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi mesleğinde başarılı isimlerin yer aldığı MasterChef TV8 ekranlarında seyircileri ile buluşuyor. MasterChef yarışmasının iddialı adayı Ozan Gül, jürilere İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Ayağında kundura ile kilometrelerce yürüyen Gül'ün anlattıkları dikkat çekti. İşte detaylar...

İşte MasterChef yarışmacısı Ozan Gül'ün hikayesi...

İddialı yarışmacı Ozan Gül programa "En iyisi nasıl yapılır göstermeye geldim" sözü ile başlangıç yaptı.
Turu geçmek için jürilere Hedikli Sebzeli Düve Kuşgömü hazırlayan Gül, Tokat'tan İstanbul'a geliş sürecini anlattı.

MASTERCHEF İÇİN AYAĞINDA KUNDURA İLE KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ!

MASTERCHEF İÇİN AYAĞINDA KUNDURA İLE KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ!
Tokat'tan İstanbul'a kadar otobüsle geldiğini söyleyen Gül internetten konuma baktığını ve mesafenin 13 km göründüğünü söyledi.
Bunun üzerine kanala yürüyerek gidebileceğini düşünen Gül, 13 km kuş bakışı olduğunu sonradan anladığını ve yolu yürüye yürüye bitiremediğini ifade etti.

15 SAAT ÇALIŞTI 15 SAAT YOL GELDİ

15 SAAT ÇALIŞTI 15 SAAT YOL GELDİ
Tokat'tan İstanbul'a gelişinin 15 saat olduğunu ifade eden Gül, önceki 15 saat boyunca da çalıştığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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