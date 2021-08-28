MasterChef yarışmacısı Safanur Bol kimdir? Safanur Bol kaç yaşında ve nereli?

Safanur Bol, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ana kadrosunda yarışıyor. Kendisinden büyük iki kardeşi olan Bol, liseye kadar Bursa'da eğitim aldı. Ana kadroda yer almasının ardından mavi takımda yarışan Safanur Bol performansı ile MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri oldu. İşte detaylar...

SAFANUR BOL KİMDİR

19 Ağustos 1998 Bursa Gemlik doğumlu Safanur Bol 23 yaşındadır. Kendisinden büyük iki kardeşi olan Bol liseye kadar Bursa'da eğitim aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü mezunu olan Safanur Bol İzmir'de tam burslu olarak okudu.

6 senedir İzmir'de yaşayan Bol ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor.

Bol Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalıştı. İzmir'de pastane şefi olan Bol, yurt içi ve yurt dışında birçok restoranda çalıştı.