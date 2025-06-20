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MasterChef yarışmacısından olay açıklama! 2.5 yaşındaki oğlunun vegan olduğunu söyledi, tepki yağdı!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye yeni sezon için elemelere başladı. Ana kadroyu oluşturmak için binlerce yarışmacı elemelere katıldı. Yeni bölümleriyle de keyifli anlar yaşatan yarışmada Melis isimli bir kadın yarışmacının açıklaması gündem oldu. 2.5 yaşındaki çocuğunun vegan olduğunu açıklayan yarışmacı programa damga vurdu. Sosyal medyada ise tepki yağdı.

Jale Uslu

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, yeni sezona başladı. İlk elemelerin yapıldığı programda birbirinden yetenekli yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

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Şimdiden dikkat çekmeye başlayan programda son günlerde Melis isimli yarışmacı gündem oldu. Yaptığı açıklamayla sosyal medyada tartışma yarattı.

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"2.5 YAŞINDAKİ OĞLUM VEGAN"

Vegan kokoreç yapacağını belirten yarışmacı, 2.5 yaşındaki oğlunun da vegan beslendiğini söyledi. Melis, "Biz ona empoze etmedik bunu. Evde ne gözüküyorsa onu yiyor. O tip tatlarda etleri gördüğünde kendisi tercih etmiyor yemeyi. Biz ona hiçbir zaman yapma etme demeyiz ama o bu duruma karşı." sözleriyle durumu açıkladı.

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Jüri üyelerini de şaşırtan bu açıklama kısa sürede kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Birçok insan tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları şöyle:

Mynet'in Sesi

Anahtar Kelimeler:
Masterchef vegan
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