Mauro Icardi'nin şutu sosyal medyada gündem oldu! ''Atmak mı zor, kaçırmak mı?''

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Icardi'nin attığı gollerin yanında kaçırdığı pozisyon da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

"AMAN ICARDI..."

Ceza sahasında arka direkte topla buluşan Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Kaleci Mert'in de hiçbir şey yapamadığı o anlarda boş kaleye topu gönderemeyen Icardi herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aman Icardi, atmak mı zor, kaçırmak mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)