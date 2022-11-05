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  4. Mauro Icardi'nin şutu sosyal medyada gündem oldu! ''Atmak mı zor, kaçırmak mı?''

Mauro Icardi'nin şutu sosyal medyada gündem oldu! ''Atmak mı zor, kaçırmak mı?''

05.11.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, attığı 2 golle Beşiktaş derbisine damga vurdu. 2. golünün ardından başka bir pozisyona daha giren Arjantinli yıldız topu boş kaleye gönderemedi. Icardi'nin hat-trick’e çok yaklaştığı pozisyon sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Icardi'nin attığı gollerin yanında kaçırdığı pozisyon da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

"AMAN ICARDI..."

Ceza sahasında arka direkte topla buluşan Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Kaleci Mert'in de hiçbir şey yapamadığı o anlarda boş kaleye topu gönderemeyen Icardi herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aman Icardi, atmak mı zor, kaçırmak mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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Mauro Icardi beşiktaş galatasaray paylaşım süper li

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