Mayolu videosu olay olmuştu! Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı o pozlarıyla gündemde...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son günlerde paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Yılbaşı gecesinde yayınladığı bir videoyla olay yaratmıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gizem Tuncer siyah mayosu ve gümüş püsküllü botları ile 'mutlu yıllar' videosu çekmesiyle gündeme oturmuştu.
Cesur videosunun ardından ise Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in diğer sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken Tuncer'in fotoğraflarına yorum yağdı.
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