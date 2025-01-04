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  4. Mayolu videosu olay olmuştu! Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı o pozlarıyla gündemde...

Mayolu videosu olay olmuştu! Türkücü Mahmut Tuncer'in kızı o pozlarıyla gündemde...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.01.2025 17:32
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yılbaşında yayınladığı mayolu videosuyla olay olan Tuncer'in sosyal medya hesabındaki diğer fotoğrafları da gündem oldu.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son günlerde paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Yılbaşı gecesinde yayınladığı bir videoyla olay yaratmıştı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gizem Tuncer siyah mayosu ve gümüş püsküllü botları ile 'mutlu yıllar' videosu çekmesiyle gündeme oturmuştu.

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Ünlü türkücünün kızı cesur kutlamasıyla gündemde! Ünlü türkücünün kızı cesur kutlamasıyla gündemde!

DİĞER POZLARI DA OLAY OLDU!

Cesur videosunun ardından ise Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in diğer sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. İddialı pozlarıyla dikkat çeken Tuncer'in fotoğraflarına yorum yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer Gizem Tuncer
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