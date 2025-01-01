Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer mayolu yeni yıl kutlamasıyla gündemde! Görenler anlam veremedi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Babasının izinden giderek şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer bu defa cesur kombini ile kamera karşısına geçti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gizem Tuncer siyah mayosu ve gümüş püsküllü botları ile 'mutlu yıllar' videosu çekti. Cesur kombini ve iddialı halleriyle dikkat çeken Gizem Tuncer'in bu paylaşımına kimse anlam veremedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Gizem Tuncer'in bu paylaşımına kısa sürede yorum yağdı ve ünlü isme; 'komik olmuş', 'anlamsız', 'ne anlatmaya çalıştı?', 'gereksiz hareketler', 'başka türlü kimse tanımıyordu' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda açıklamalarıyla gündem olan Gizem Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" demişti.