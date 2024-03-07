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MEB'den son dakika duyurusu! Bütün özel okulları kapsıyor, veliler şimdiden sevindi: Önümüzdeki sene ücretsiz ve zorunlu olacak

07.03.2024 12:00
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Milli Eğitim Bakanlığı, bazı yönetmelikleri değiştirdi ve uygulamalar kısa sürede devreye girecek. Fiyatlarıyla cep yakan özel okullar da bu değişikliklerden payını aldı. Bazı okullarda kitap fiyatları velileri isyan ettirirken önümüzdeki yıldan itibaren bu sorun ortadan kalkmış olacak. MEB, bakanlık onaylı kitapları özel okullara ücretsiz gönderecek ve bu kitapların okutulması zorunlu olacak. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutması zorunlu olacak.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri

YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Özel okul ve kurumlara ilişkin pek çok yeni hükümlerin getirildiği ve 16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

BAKANLIK ONAYLI DERS KİTAPLARI

BAKANLIK ONAYLI DERS KİTAPLARI

Bu değişiklikler arasında özel okullarda da "derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak" şeklindeki düzenleme de bulunuyor.

DEVLET ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

DEVLET ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu kitaplar, öğretim programlarına ve çağın gereklerine göre sürekli güncelleniyor. Dağıtılan bu kitapların özel okullarda okuyan tüm öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması konusunda çalışmalarına hız veren Bakanlık, öğrencilere yönelik kazanım çalışmalarının merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple mevzuatta da devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hüküm getirildi.

UYGULAMADAKİ AMAÇ NE?

UYGULAMADAKİ AMAÇ NE?

Bu hükümle pek çok hedef amaçlanıyor. Bunlardan birinin Bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, ilgili bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

SINAVLAR DA BU KİTAPLARA GÖRE OKUTULUYOR

SINAVLAR DA BU KİTAPLARA GÖRE OKUTULUYOR

Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak. Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı kitap özel okullar
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