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MEB harekete geçiyor! Türkiye genelinde yeni sistem: Yaz tatili kısalacak, ders saatleri değişecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 15:16
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrim gibi değişiklikler geliyor. Bakan Tekin ilk ipuçlarını verirken MEB'e yakın kaynaklar yaz tatillerinin kısalacağını, ders saatlerinde ise önemli bir değişikliğe gidileceğini belirtti. Milyonlarca öğretmen ve öğrenci yeni düzenlemeyi dört gözle bekliyor. İşte detaylar...

Öğrenciler ve öğretmenler dikkat! Yeni sisteme dair ilk ipuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor." dedi.

Günün Önemli Manşetleri

NİSAN AYINDA TOPLANTI

Gaziantep'te görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileriyle, restoranda düzenlenen iftar programında bir araya gelen Bakan Tekin, kentin her alanda hızla gelişmekte olduğunu söyledi. Öğretmenlerle sohbet etmeyi çok sevdiğini belirten Tekin, istişarenin eğitimin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Her ay "öğretmenler odası" toplantısı yaptıklarını anlatan Tekin, nisan ayında Gaziantep'de söz konusu toplantıyı yapacaklarını ve tüm öğretmenlerin davetli olduğunu dile getirdi.

"DERS SAATİMİZ YETERSİZ"

"DERS SAATİMİZ YETERSİZ"

Bakan Tekin, hazirandan beri yaptıkları işlerin tamamının odağında öğretmenlerin mesleki haysiyeti, itibarı ve onurlarını koruyacak tedbirlerin olduğunu aktardı. Son günlerde müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız... Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız.

O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu."

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ DEĞİŞECEK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ DEĞİŞECEK

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Tekin’in açıklamalarıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na yakın kaynaklar, eğitim ve öğretim sürelerinde önemli değişikliklere gidileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Yaz tatili ders saatleri yusuf tekin
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