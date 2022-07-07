İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok imkan bulunuyor.

Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi

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