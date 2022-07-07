Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir attı.
Cayman Adaları bayraklı, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Güvercinlik Mahallesi açıklarında demirledi.
İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok imkan bulunuyor.
Yata, bölgeden geçen günübirlik tur teknelerindeki yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor.
Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi
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