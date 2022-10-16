Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürerken, Galatasaray zorlu Kayseri deplasmanında çıktığı mücadelede rakibin 2-1 mağlup olarak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin oynanacağı haftayı puansız olarak kapattı ve Kayseri'de kritik bir 3 puanı bırakarak İstanbul'a döndü. Alınan bu yenilginin yankıları sürerken, mücadelenin devre arasında yaşananlar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın hakemi ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalmasının ardından Galatasaray'da maça yedek olarak başlayan ve 87. dakikada Torreira'nın yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu bir kez daha yaşadığı bir tartışma ile gündeme geldi.

MARCAO İLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

Hatırlanacağı üzere kendisine bir takım işaretler yapması sonrası Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve ikili yumruk yumruğa birbirine girmişti. Bir başka tartışmada ise gerçekleştirilen Avusturya kampında Kerem Aktürkoğlu ile van Aanholt birbirlerine girmiş, ikiliyi takım arkadaşları sakinleştirmişti.

ZEMİN GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken devre arasında gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un zemin görevlileriyle tartıştı. Onur Bulut'un golünün ardından Kayserispor'un saha görevlisi ısınan Galatasaray oyuncularının kullandığı su şişesine vurdu. Şişeye atılan tekme sonrası Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, devre sonunda olaya tepki gösterdi. Teknik heyetten bazı kişilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.