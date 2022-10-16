SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

16.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da alınan 2-1'lik mağlubiyetin yankıları sürerken, oldukça dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. 2-0 Kayseri üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarıda bitiş düdüğünün çalmasının ardından, daha önce Marcao ve van Aanholt ile kavgaları ile gündeme gelen ve mücadeleye kulübede başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun kavgası Kayseri'ye damga vurdu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürerken, Galatasaray zorlu Kayseri deplasmanında çıktığı mücadelede rakibin 2-1 mağlup olarak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin oynanacağı haftayı puansız olarak kapattı ve Kayseri'de kritik bir 3 puanı bırakarak İstanbul'a döndü. Alınan bu yenilginin yankıları sürerken, mücadelenin devre arasında yaşananlar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın hakemi ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalmasının ardından Galatasaray'da maça yedek olarak başlayan ve 87. dakikada Torreira'nın yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu bir kez daha yaşadığı bir tartışma ile gündeme geldi.

MARCAO İLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

oknonon

Hatırlanacağı üzere kendisine bir takım işaretler yapması sonrası Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve ikili yumruk yumruğa birbirine girmişti. Bir başka tartışmada ise gerçekleştirilen Avusturya kampında Kerem Aktürkoğlu ile van Aanholt birbirlerine girmiş, ikiliyi takım arkadaşları sakinleştirmişti.

ZEMİN GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞTI

Screenshot_3

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken devre arasında gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un zemin görevlileriyle tartıştı. Onur Bulut'un golünün ardından Kayserispor'un saha görevlisi ısınan Galatasaray oyuncularının kullandığı su şişesine vurdu. Şişeye atılan tekme sonrası Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, devre sonunda olaya tepki gösterdi. Teknik heyetten bazı kişilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu kavga son dakika galatasaray Süper Lig 10 süper li iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

'5. Fatih Terim dönemi!' Olay iddia...

'5. Fatih Terim dönemi!' Olay iddia...

Okan Buruk'tan hakem patlaması! Ateş püskürdü...

Okan Buruk'tan hakem patlaması! Ateş püskürdü...

Maça damgasını vurdu! 'İki yıldır böyle bir şey olmadı!'

Maça damgasını vurdu! 'İki yıldır böyle bir şey olmadı!'

166 kez top kaybı! Galatasaray rekor kırdı ama...

166 kez top kaybı! Galatasaray rekor kırdı ama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.