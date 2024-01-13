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  4. Melis Sezen'in pozlarına yorum yağdı! "Çok gereksiz ve saçma pozlar"

Melis Sezen'in pozlarına yorum yağdı! "Çok gereksiz ve saçma pozlar"

13.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı gündem oldu. Oyuncunun çizmeleri dikkat çekti.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor.

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POZLARI OLAY OLDU!

Son olarak "Gülcemal" dizisinde rol alan Melis Sezen sık sık garip danslarıyla adından söz ettiriyordu ancak bu sefer tarzıyla gündem oldu.

İlginç dansları, iddialı tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen son olarak Elle dergisi için pozlar verdi. Külot modasına uyan Melis Sezen kapak için ilginç pozlar verince sosyal medyanın da diline düştü. Oyuncuya sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

"Çok saçma bir poz", "Fonda “Amman güzel yavaş yürü” çalıyor", "Eller üşümüş.guzel foto olmamış" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Oyuncu Caner Cindoruk
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