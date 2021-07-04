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Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

04.07.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi dizilerle tanınan, şimdilerde de FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği iddia ediliyor. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gördüğü açıklanan oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu iddia edildi.

Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi.

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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

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ÖZ BABASI İSTİSMARDA BULUNDU

İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü.
Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

KIZ KARDEŞİNİN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

KIZ KARDEŞİNİN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR
Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte.
Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Melisa Döngel
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