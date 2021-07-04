Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

ÖZ BABASI İSTİSMARDA BULUNDU

İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü.

Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

KIZ KARDEŞİNİN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte.