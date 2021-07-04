Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.
ÖZ BABASI İSTİSMARDA BULUNDU
İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü.
Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.
KIZ KARDEŞİNİN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYOR
Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte.
Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi.
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